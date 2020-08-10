Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:55 0

Азиатско-Тихоокеанский Банк вошёл в наблюдательный совет Фонда развития Амурской области при губернаторе

Азиатско-Тихоокеанский Банк вошёл в наблюдательный совет Фонда развития Амурской области при губернаторе

Директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Амурской области Наталья Жарикова избрана членом наблюдательного совета Фонда развития Амурской области, организованного губернатором Василием Орловым. Основной деятельностью Фонда является помощь в развитии местного предпринимательства.

В рамках сотрудничества с Фондом АТБ будет предоставлять финансовую и иную поддержку малому и среднему бизнесу региона.

— Тенденции взаимодействия государства и бизнеса не могут не радовать. Фонд развития Амурской области даёт возможность предпринимателям решать острые вопросы на местах. Это содействие в развитии, оказание помощи с привлечением представителей от государственных и коммерческих структур. АТБ — единственный банк в наблюдательном совете Фонда. У нас большой опыт работы с представителями бизнеса, мы участвуем во всех программах, направленных на помощь и поддержку предприятий. Мы знаем, что такие решения не принимаются одним днём и быть избранным членом наблюдательного совета Фонда развития Амурской области для нас большая ответственность. В то же самое время это говорит о высоком уровне доверия к нам как к специалистам своего дела со стороны аппарата губернатора. Уверена, что это будет большая, интересная и очень плодотворная работа», — рассказала директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Амурской области Наталья Жарикова.

Также Наталья Валентиновна подчеркнула, что АТБ будет работать над улучшением условий кредитования малого и среднего бизнеса, созданием лояльной и доброжелательной атмосферы для предпринимателей всего региона. Банк окажет содействие в предоставлении займов, грантов, финансовой аренды (лизинга) и многого другого.

Всего в наблюдательный совет Фонда развития Амурской области вошли семь человек, среди которых губернатор Амурской области, министры администрации области различных сфер, директор АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций».

Просмотров всего: 78

распечатать


Общество

В Свободном закончили реконструкцию нежилого здания под женскую консультацию
Власть 7

Кандидаты в главы Белогорска определились
Общество 2

В День любви, семьи и верности в Тынде открыли скульптурную композицию «Аисты»
Экономика

Амурских специалистов приглашают на онлайн-семинары по специальной цене
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь