Азиатско-Тихоокеанский Банк вошёл в наблюдательный совет Фонда развития Амурской области при губернаторе

Директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Амурской области Наталья Жарикова избрана членом наблюдательного совета Фонда развития Амурской области, организованного губернатором Василием Орловым. Основной деятельностью Фонда является помощь в развитии местного предпринимательства.

В рамках сотрудничества с Фондом АТБ будет предоставлять финансовую и иную поддержку малому и среднему бизнесу региона.



— Тенденции взаимодействия государства и бизнеса не могут не радовать. Фонд развития Амурской области даёт возможность предпринимателям решать острые вопросы на местах. Это содействие в развитии, оказание помощи с привлечением представителей от государственных и коммерческих структур. АТБ — единственный банк в наблюдательном совете Фонда. У нас большой опыт работы с представителями бизнеса, мы участвуем во всех программах, направленных на помощь и поддержку предприятий. Мы знаем, что такие решения не принимаются одним днём и быть избранным членом наблюдательного совета Фонда развития Амурской области для нас большая ответственность. В то же самое время это говорит о высоком уровне доверия к нам как к специалистам своего дела со стороны аппарата губернатора. Уверена, что это будет большая, интересная и очень плодотворная работа», — рассказала директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Амурской области Наталья Жарикова.



Также Наталья Валентиновна подчеркнула, что АТБ будет работать над улучшением условий кредитования малого и среднего бизнеса, созданием лояльной и доброжелательной атмосферы для предпринимателей всего региона. Банк окажет содействие в предоставлении займов, грантов, финансовой аренды (лизинга) и многого другого.



Всего в наблюдательный совет Фонда развития Амурской области вошли семь человек, среди которых губернатор Амурской области, министры администрации области различных сфер, директор АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций».