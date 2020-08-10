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10августа
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сегодня, 10:36 2

Мошенники рассылают компьютерные вирусы от имени налоговой службы

Мошенники рассылают компьютерные вирусы от имени налоговой службы
Фото: www.nalog.ru

Налоговая инспекция предупреждает об интернет-мошенниках. Зафиксирована почтовая рассылка, в которой якобы сотрудник ФНС просит скачать определённые документы, заполнить их и отправить в главное управление ФНС России. При этом такого подразделения никогда не существовало.

Если человек скачивает файл, злоумышленник получает удалённый доступ к компьютеру или гаджету, а также ко всем файлам на носителе.

Амурчан просят быть внимательнее. Официальная рассылка ФНС России направляется только тем, кто указал и подтвердил адрес почты в «Личном кабинете налогоплательщика». В таких электронных посланиях обычно указываются данные о регистрации обращения и получении ответа на него. Причём формат ответа – рdf, xml – пользователь выбирает самостоятельно. А новостная рассылка сайта www.nalog.ru доступна для людей, которые оформили подписку сайта.

Также ФНС России не рассылает сообщения о наличии задолженности и предложения об онлайн-оплате. Специалисты советуют не открывать сомнительные письма, а также усилить антивирусную базу на устройстве.

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#интернет #криминал

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Комментарии
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  • marcepan

    marcepan
    38 минут назад

    Одинаково.

  • retrogr

    retrogr
    9 минут назад

    Также ФНС России не рассылает сообщения о наличии задолженности/еще как рассылают,не успел ип закрыть как прилетело @ и задолженность и пеня.сами не знают как своя служба работает?

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