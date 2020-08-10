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10августа
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сегодня, 10:12 2

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года
Фото: pixabay.com

Всероссийская перепись населения состоится в апреле следующего года. С учётом сроков мероприятия затраты в 2020-2022 годах составят 29,06 миллиарда рублей, сообщает Росстат.

Документ находится на межведомственном согласовании, где решается вопрос о возможности переноса финансирования расходов мероприятия на следующий год.

– На отдалённых и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в весеннюю распутицу будет затруднено, Всероссийскую перепись населения проведут с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года, – говорится в документе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Однако его пришлось перенести из-за сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса. При проведении переписи планировалось использовать новые методы сбора данных. В том числе дистанционное заполнение анкеты на портале госуслуг.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    налогоплательщиков считать будут

  • marcepan

    marcepan
    33 минуты назад

    Без форума скоро народ окончательно разбежится

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