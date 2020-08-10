В Индии в лечебном центре для больных COVID-19 произошёл пожар

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Возгорание произошло в городе Виджайваде в штате Андхра-Прадеш. В момент ЧП в здании находилось около 30 пациентов. Как сообщает местная полиция, пожар вызвал панику среди пациентов, несколько из них выпрыгнули из здания, чтобы спасти свои жизни.

В результате происшествия огонь уничтожил первый и второй этажи одного из подъездов 6-этажного отеля.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.