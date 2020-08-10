Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:09 0

В Индии в лечебном центре для больных COVID-19 произошёл пожар

В Индии в лечебном центре для больных COVID-19 произошёл пожар
Фото: apa.az

Накануне в индийском отеле «Сварна палас», который используется как лечебный центр для больных COVID-19, вспыхнул пожар. В результате происшествия погибли семь человек, более 20 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Возгорание произошло в городе Виджайваде в штате Андхра-Прадеш. В момент ЧП в здании находилось около 30 пациентов. Как сообщает местная полиция, пожар вызвал панику среди пациентов, несколько из них выпрыгнули из здания, чтобы спасти свои жизни.

В результате происшествия огонь уничтожил первый и второй этажи одного из подъездов 6-этажного отеля.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

Просмотров всего: 104

#коронавирус #происшествия

распечатать


В России и мире 2

Беспорядки в Белоруссии переросли в настоящую войну
Происшествия 10

Отреставрированную ротонду в Благовещенске испортили неизвестные

В России и мире 1

Во время беспорядков в Бейруте пострадали больше 700 человек

Коронавирус

В Амурской области выявили 19 новых заражений коронавирусом
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь