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10августа
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сегодня, 09:46 0

Еда для настроения: психиатр назвала лучшую диету для снижения тревожности

Еда для настроения: психиатр назвала лучшую диету для снижения тревожности
Фото: pixabay.com

Глава международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака заявила, что снижению тревожности и депрессии может способствовать сбалансированное здоровое питание, пишет «Московский комсомолец».

По словам психиатра, важно избегать переедания. Самой лучшей диетой для хорошего настроения профессор считает средиземноморскую. Как отметила специалист, продукты с большим количеством жиров и сахара ухудшают настроение.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что вредная пища и алкоголь могут сначала повысить настроение, но затем обязательно последует его спад. Ведь спиртное приводит к интоксикации и обезвоживанию, а значит, портится и настроение. Так же и солёная пища — сначала бодрит, но потом соль связывает жидкость, что приводит к ухудшению кровообращения и упадку сил.

По словам диетолога, поднимут настроение бананы, помидоры, цитрусовые, грибы вешенки, морковь, тёмный шоколад, орехи, йогурты, все кисломолочные продукты и сложные углеводы: овсянка, паста с морепродуктами, а также жирная рыба, финики, сухофрукты и зелёный чай.

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#здоровье

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