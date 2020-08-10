Еда для настроения: психиатр назвала лучшую диету для снижения тревожности

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По словам психиатра, важно избегать переедания. Самой лучшей диетой для хорошего настроения профессор считает средиземноморскую. Как отметила специалист, продукты с большим количеством жиров и сахара ухудшают настроение.



Ранее врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что вредная пища и алкоголь могут сначала повысить настроение, но затем обязательно последует его спад. Ведь спиртное приводит к интоксикации и обезвоживанию, а значит, портится и настроение. Так же и солёная пища — сначала бодрит, но потом соль связывает жидкость, что приводит к ухудшению кровообращения и упадку сил.



По словам диетолога, поднимут настроение бананы, помидоры, цитрусовые, грибы вешенки, морковь, тёмный шоколад, орехи, йогурты, все кисломолочные продукты и сложные углеводы: овсянка, паста с морепродуктами, а также жирная рыба, финики, сухофрукты и зелёный чай.