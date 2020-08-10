В Благовещенске откачивают воду с улиц после дождя

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске устраняют последствия прошедшего дождя. Откачивать воду с улично-дорожной сети начали с воскресенья. Работы продолжились и в понедельник ночью.

Специалисты МКП «ГСТК» начали откачку воды с проблемных участков улиц. Ночью работы проводились на Василенко между Игнатьевским шоссе и Промышленной, на Дьяченко между Игнатьевским шоссе и Институтской, в районе пересечения Политехнической и Октябрьской, а также Магистральной и Театральной.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы по устранению последствий дождя продолжились сегодня с 8 утра.

Между тем синоптики напоминают, что Приамурье по-прежнему находится во власти циклона. В отдельных районах, кроме дождей, ливней и гроз, ожидается усиление ветра при грозе до 13-18 метров в секунду.