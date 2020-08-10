Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:04 4

Названы самые высокооплачиваемые должности месяца

Названы самые высокооплачиваемые должности месяца
Фото: pixabay.com

Портал HeadHunter опубликовал самые высокооплачиваемые вакансии августа. На первом месте в рейтинге постоянных вакансий – позиция E-commerce директора в Москве. Претенденту с опытом работы от 6 лет предлагают зарплату в 400 тысяч рублей в месяц.

Второе место занимает должность руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями, его зарплата составляет от 350 до 500 тысяч рублей.

Есть высокооплачиваемые вакансии не только в столице. Менеджеру по развитию территории в Набережных Челнах предлагают от 350 тысяч рублей на руки, столько же будут платить руководителю строительства на Дальнем Востоке.

Также среди высокооплачиваемых должностей директор по маркетингу в Ульяновске, старший разработчик Android в Москве и директор обособленного подразделения в Западно-Сибирском регионе. Их зарплата составляет от 300 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг вакансий для подработки возглавили сразу три вакансии: главного менеджера-технолога в Санкт-Петербурге, удалённого консультанта производства в металлургическом секторе и PHP JavaScript программиста в Казани. Им предлагают от 200 тысяч рублей на руки.

Просмотров всего: 1193

#работа #финансы

распечатать


Общество

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
Происшествия

За сокрытие миллионов амурчанин заплатит штраф
Общество 1

Амурчанка задолжала штрафов на 459 тысяч рублей

Общество 6

За время пандемии средняя зарплата по Амурской области снизилась на 7 %
Комментарии
Показать все (4)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    остальным по 15 000

  • Мармок

    Мармок
    2 часа назад

    я видел и 20 000

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Водителям такси тоже предлагают до 100 000 руб., но это не говорит что они столько получают.

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Президент России В. В. Путин в одной из прямых линий сказал своим голосом, что он своей зарплаты не знает, сколько она составляет, просто складывает, когда её приносят и всё. Получается живет на нетрудовые доходы.

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь