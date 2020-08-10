Названы самые высокооплачиваемые должности месяца

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Второе место занимает должность руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями, его зарплата составляет от 350 до 500 тысяч рублей.

Есть высокооплачиваемые вакансии не только в столице. Менеджеру по развитию территории в Набережных Челнах предлагают от 350 тысяч рублей на руки, столько же будут платить руководителю строительства на Дальнем Востоке.

Также среди высокооплачиваемых должностей директор по маркетингу в Ульяновске, старший разработчик Android в Москве и директор обособленного подразделения в Западно-Сибирском регионе. Их зарплата составляет от 300 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг вакансий для подработки возглавили сразу три вакансии: главного менеджера-технолога в Санкт-Петербурге, удалённого консультанта производства в металлургическом секторе и PHP JavaScript программиста в Казани. Им предлагают от 200 тысяч рублей на руки.