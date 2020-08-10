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10августа
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сегодня, 06:31 0

Беспорядки в Белоруссии переросли в настоящую войну

Беспорядки в Белоруссии переросли в настоящую войну
Фото: fakty.com.ua

Ввиду проведения выборов президента Беларуси, митингующие требуют честного голосования. В данный момент происходят столкновения простых граждан с силовиками. Об этом сообщает «Медуза».

Для разгона участников протеста Белорусский ОМОН применил резиновые пули. Сообщается о разгоне митингующих при помощи светошумовых гранат и водометов. Такие меры не приносят значительного успеха, и совсем не влияет на решимость простых граждан страны. Сейчас протестующие строят баррикады из мусорных баков и подручных средств, всячески обороняясь от действий силовиков. Подобные волнения происходят по всей территории республики, местами простые граждане одерживают победу.

Так, жители Барановичей заставили бойцов специального полицейского подразделения обратиться в бегство. На просторах интернета уже «гуляет» видео данного казуса. ПО меньшей мере 10 человек пострадало от действий силовых органов. Глобальные действия в данный момент разворачиваются возле стелы «Минск – город-герой». Ранее стало известно о том, что автозак, прибывший на место беспорядков совершил наезд на двух человек. О состоянии их здоровья пока не известно. Был ли наезд умышленным также остается неясным.

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#политика #происшествия #СМИ

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