Беспорядки в Белоруссии переросли в настоящую войну

Для разгона участников протеста Белорусский ОМОН применил резиновые пули. Сообщается о разгоне митингующих при помощи светошумовых гранат и водометов. Такие меры не приносят значительного успеха, и совсем не влияет на решимость простых граждан страны. Сейчас протестующие строят баррикады из мусорных баков и подручных средств, всячески обороняясь от действий силовиков. Подобные волнения происходят по всей территории республики, местами простые граждане одерживают победу.

Так, жители Барановичей заставили бойцов специального полицейского подразделения обратиться в бегство. На просторах интернета уже «гуляет» видео данного казуса. ПО меньшей мере 10 человек пострадало от действий силовых органов. Глобальные действия в данный момент разворачиваются возле стелы «Минск – город-герой». Ранее стало известно о том, что автозак, прибывший на место беспорядков совершил наезд на двух человек. О состоянии их здоровья пока не известно. Был ли наезд умышленным также остается неясным.