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Выбор читателей за 9 августа

Выбор читателей за 9 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 9 августа.

В Амурской области выявили 19 новых заражений коронавирусом

В Амурской области лабораторно подтверждены 19 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе COVID-19 заразились 2 948 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отреставрированную ротонду в Благовещенске испортили неизвестные

Поздним вечером 8 августа в благовещенской ротонде кто-то рассыпал что-то, похожее на краску для принтера. При этом совсем недавно достопримечательность отремонтировали.

Цирк уедет: застрявших в Белогорске артистов попросили покинуть городской парк

В конце недели администрацию екатеринбургского цирка на воде, который находится в Белогорске с конца марта, попросили освободить городской парк. Причины две – это запланированные к началу учебного года мероприятия, а также нарушение общественного порядка.

Работы на зейском мосту в Благовещенске перенесут

Замена плит на мосту через Зею в Благовещенске начнется 19 августа. В связи с этим перекрывать движение в ночь с 10 на 11 августа не будут. Мост продолжит работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

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#Обзор #интернет #СМИ

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