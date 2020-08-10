Гороскоп на 10 августа: проблемы окружат Овнов со всех сторон, а у Рыб благоприятный день для активного отдыха

Восход Солнца: 05:11

Заход Солнца: 19:58

Солнце во Льве.

Овен. Опасный, тяжёлый день. Проблемы окружат вас со всех сторон. Не отправляйтесь сегодня в путешествие или командировку, так как успех предприятия не оправдает ваших надежд. Исключите тяжёлый физический труд, это связано с угрозой для здоровья. Вопреки неприятностям, чаще улыбайтесь — и в вашей жизни станет больше места для приятных ощущений и светлой любви. Проведите день в кругу семьи за тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, просмотром новых видеокассет, прослушиванием музыки. Если у вас есть дела, связанные с работой, например, собеседование, значит, оно пройдет как по маслу. Сегодня не спрашивайте у Бога «Почему?», спросите – «Для чего?».

Телец. День проходит под знаком самозащиты, укрепления позиций, трансформации окружения. Возможно, сегодня вам придется отстаивать свои жизненные принципы или авторитет. Звёзды рекомендуют проявить активность, иначе ход событий изменится не в вашу пользу. Благоприятный день для мужчин-Тельцов, занимающихся коммерцией и бизнесом. Торговые сделки и заключенные договора принесут прибыль. Успех возможен даже в рискованных операциях. Весьма вероятно, что женщин-Тельцов ждёт новое кратковременное увлечение. Хороший день для общения с друзьями, семейных отношений, сексуальных контактов. Начало дня потребует принятия важных решений. Звёзды советуют взвесить свои ожидания и претензии к партнерам и подумать, что и как можно исправить. Вероятны дисгармония в общении, агрессия со стороны партнеров, появление проблем на пустом месте. Обратите внимание на состояние здоровья, особенно на правильное питание. Если вы будете достаточно собраны, правильно распланируете свой день, вечером еще успеете пообщаться со старыми приятелями.

Близнецы. Суета сегодняшнего дня будет мешать вам сосредоточиться на главном, но очень своевременными будут помощь и поддержка со стороны коллег. День крайне неприятный. Пройдет он под знаком обмана и недоразумений. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, которые проявляют к вашим делам повышенный интерес. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Вы скорее всего получите ободряющее известие и сможете начать выгодное дело, которое ваши завистники упустили из своих рук.

Рак. День откровений, подключения к источникам энергии, очищения мыслей. Не исключены благоприятные перемены в личной или общественной жизни. Отношения с лицами противоположного пола будут успешны, однако излишняя торопливость, вмешательство соперника или соперницы могут негативно сказаться на результате. Сегодня не упустите возможность заключить выгодную сделку. Можно переходить на новую работу. Любое начинание впоследствии принесет хорошие результаты. Но не стоит окунаться с головой в проблемы и ставить все на кон. Остерегайтесь резкой смены настроений: возможны колебания от оптимизма до тяжелой меланхолии.

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Лев. Неблагоприятный день, который способствует обострению хронических заболеваний. В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и просчёты, связанные с неверной оценкой ситуации или с ложной информацией. Склонность к самопотаканию или иллюзиям в отношении к партнеру может привести к финансовым потерям. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму. В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Не стесняясь, обращайтесь за помощью к своим родным и близким.

Дева. День символизирует получение сокровенных знаний, профессиональный рост, развитие карьеры. Контакты на службе со всеми складываются удачно. Вы блеснете сегодня чем-то особенным, укрепив тем самым свой авторитет. У наиболее активных Дев бюджет медленно, но верно улучшается. Вторую половину дня посвятите физическим нагрузкам, массажу. Успех сегодня будет сопутствовать тем, кто самостоятельно осмыслил и только потом реализовал план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои проблемы. Звёзды предупреждают, что это может принести разочарование. Не исключены изменения в личной жизни.

Весы. Неблагоприятный день. Возможно душевное беспокойство и стрессы. В ближайшее время вам не следует надеяться на какие-либо денежные поступления. Перейдите на режим экономии. Не ждите помощи от тех, на кого рассчитываете. Самые сложные проблемы рассматривайте хладнокровно. Постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания, хотя порой можно и ошибиться. Заболевшие в этот день могут оказаться в критическом состоянии. День благоприятен для любви, семейных отношений, заботы о детях и родственниках. Не исключено, что именно сегодня мужчины-Весы найдут свою половину, с которой свяжут свою дальнейшую судьбу. Женщинам-Весам не следует уделять детям или подругам больше внимания, чем спутнику. Это может стать поводом для обиды или ссоры.

Скорпион. Опасный день, отмеченный ошибочными представлениями о реальности и неспособностью соизмерить желаемое с возможным. Следует отложить все решения и важные дела на потом, так как вам будет сложно оценить ситуацию и сделать правильный вывод. Велика вероятность травм, возникновения или обострения заболеваний. Благоприятное время для обращения в государственные учреждения, общественные организации и органы власти. Если вы разорвали все отношения с партнером, то все вопросы по этому поводу будут закрыты именно сегодня. Однако, покончив со старыми ошибками, не наделайте новых.

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Стрелец. Жизненный потенциал на высоком уровне. Избыток энергии может оказаться разрушительным для мужчин-Стрельцов. Вероятны проявления несдержанности, категоричности в высказываниях, конфликтов с окружающими. Звёзды советуют обратить внимание на состояние своего здоровья и здоровья своих близких. Исключите физические нагрузки, рискованные предприятия, работу с электроприборами: велика вероятность травмы. День иллюзий, обмана. Берегитесь завистников и недоброжелателей. Положитесь на интуицию и постарайтесь определить для себя — кто настоящий друг, а кто враг. Если вы сделаете правильный вывод, то ваши отношения с близкими людьми окажутся гармоничными и надежными. У женщин-Стрельцов появится возможность реализовать давнюю мечту.

Козерог. День, благоприятный для прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, удастся завязать несколько новых знакомств, которые повлияют на дальнейшую судьбу. Избегайте противостояния с незнакомыми людьми или ссоры с близкими. Удача на вашей стороне, но иногда победа обходится слишком дорого. Звезды не благоприятствуют азартным играм. Козкрогам не удается выиграть. Более того, общая рассеянность помешает многим разглядеть подсказки судьбы.

Водолей. Сегодня также возможны ошибки, просчеты, недоразумения, всевозможные конфликты в общении с окружающими, несогласие по любому поводу. Однако до серьезных ссор дойти не должно. Не огорчайтесь,если день покажется вам нелегким. Берегите силы. Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически, и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к существенным переменам. Вы можете отважиться на романтические приключения и окажетесь объектом чьих-то глубоких чувств.

Рыбы. Благоприятный день для активного отдыха, прогулок по зимнему парку или лесу, общения с близкими людьми около огня: костра, свечи или камина. Не стоит заниматься тяжелой физической работой или делами, требующими скрупулезности или монотонности в исполнении. Даже если ситуация приобретет очертания критической и вам придется бороться не только за свои интересы, сохраняйте самообладание, чтобы выйти победителем.

Астролог: Вальдемар Небоходцев