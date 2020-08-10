Гороскоп на неделю 10 – 16 августа: Тельцам необходимо тщательно обдумывать поступки, а Скорпионам быть разборчивее в выборе знакомств

Общий астрологический прогноз на неделю с 10 августа по 16 для всех знаков Зодиака.

Овен. Воплощая в жизнь мечты, не позволяйте сомнениям рушить ваши намерения. Неуверенность в себе или временное отступление — это вполне нормально. Впереди у вас — Новый год и целая зима, чтобы все встало по своим местам.

Телец. Лишнее внимание к вашей персоне сейчас совсем ни к чему. Лозунг недели: спокойствие, сдержанность и осторожность. Тщательно обдумывайте каждый поступок, не забывая о старой, но весьма мудрой поговорке: «Тише едешь — дальше будешь».

Близнецы. Первая половина недели подходит для крупных покупок для дома. Если вы делаете ремонт в квартире или только планируете им заняться, то в понедельник или вторник можно приобрести необходимые строительные и отделочные материалы.

Рак. На этой неделе постарайтесь не ввязываться ни в какие финансовые авантюры, даже если тот, кто станет предлагать вам что-то подобное, будет весьма убедительным и посулит вам крупную прибыль.

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Лев. Финансовые проблемы займут все ваше время в ближайший период. С осторожностью и вниманием отнеситесь к тем бумагам, которые будут проходить сейчас через вас. Будьте внимательнее к своим близким.

Дева. Особое внимание надо уделить пище: в этот период идет накопление энергетических ресурсов. Пища должна давать энергию, но избыток ее может привести к увеличению объемов тела.

Весы. На этой неделе могут возникнуть проблемы с родственниками или с правом наследования. Не исключено, что вам придется отстаивать свои интересы, что в свою очередь приведет к ухудшению отношений с кем-то из родни.

Скорпион. Вам стоит быть разборчивее в выборе знакомств. Желательно избегать неперспективных связей и заведомо бесполезных разговоров. Это подходящее время для окончания полемики, разрыва контактов с непорядочными людьми.

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Стрелец. Возможно, у вас станет на одного компаньона меньше. Причина - ваша нетерпимость к хитрости, изворотливости и лукавому мудрствованию. Правда, у него остается один выход - «явка с повинной». Вы не желаете изменять свои этические установки, но, если другая сторона согласится на изменения, то размолвка будет забыта.

Козерог. Первая половина недели благоприятствует использованию врожденных талантов и приобретенного мастерства для обогащения. Особенно если ваши умения связаны с созданием красоты и благоустройством жилища. Неплохо пойдет творческая работа в домашних условиях.

Водолей. Время, когда вам лучше всего проявить экономность и сдержанность в желаниях, требующих денежных трат. В работе следует придерживаться четкого плана, который надо составить заранее.

Рыбы. При желании вы можете снискать успех на общественном поприще, который даст не столько материальные, сколько моральные дивиденды. Но здесь уместны вопросы: «Сможете ли вы удержаться на достигнутой высоте достаточно долгое время?» и «А нужно ли это вам?». При положительном ответе на оба вопроса вы можете дерзать. Но при этом, безусловно, следует учитывать и риск падения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев