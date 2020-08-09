Туристы рассказали о главных проблемах российских курортов

Фото: pixabay.com

По словам инициатора горячей линии, первого вице-президента Российского фонда мира Еланы Суторминой, 60% опрошенных жалуются на несоблюдение социальной дистанции в местах большого скопления людей – в кафе, на пляжах и в других общественных местах. Не устраивают отдыхающих большие очереди, например, такая постоянно образуется на канатную дорогу в Красной поляне.

Кроме того, туристам не нравится отсутствие масок у персонала, а также недостаток санитайзеров и дезинфицирующих средств в гостиницах и кафе, – сообщают «Известия».

Некоторые отдыхающие рассказали о проблемах с сервисом – это шум, грубое обращение работников, отсутствие необходимых для отдыха предметов, а также плохая уборка в номерах.