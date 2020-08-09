Врач-вирусолог рассказала о вероятности распространения SFTS в России
По словам врача-вирусолога Евгении Тарасовой, вероятность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом в России минимальна. Этому способствует карантинные меры и закрытые границы, - цитирует Тарасову «Вечерняя Москва».
Напомним, в Китае вирусом SFTS уже заболели более 60 человек, семеро из них умерли. Инфекцию переносят клещи, однако, заразиться можно через кровь или слизистые при контакте с человеком. Типичные симптомы заболевания – лихорадка и кашель, а также сниженный уровень лейкоцитов и тромбоцитов.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что случаев заболевания в России не зафиксировано.
Также там подчеркнули, что российские специалисты знакомы с этим заболеванием и умеют его распознавать, а также могут противостоять его распространению.
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