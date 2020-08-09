Врач-вирусолог рассказала о вероятности распространения SFTS в России

Фото: pixabay.com

Напомним, в Китае вирусом SFTS уже заболели более 60 человек, семеро из них умерли. Инфекцию переносят клещи, однако, заразиться можно через кровь или слизистые при контакте с человеком. Типичные симптомы заболевания – лихорадка и кашель, а также сниженный уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что случаев заболевания в России не зафиксировано.

Также там подчеркнули, что российские специалисты знакомы с этим заболеванием и умеют его распознавать, а также могут противостоять его распространению.