Отреставрированную ротонду в Благовещенске испортили неизвестные

Фото: благовещенск.рф

Поздним вечером 8 августа в благовещенской ротонде кто-то рассыпал что-то, похожее на краску для принтера. При этом совсем недавно достопримечательность отремонтировали.



Рабочие заменили испорченные гранитные плиты, очистили всё от потеков и ржавчины, обновили шары на перилах. А утром 9 августа на полу отремонтированной ротонды обнаружился чёрный порошок, который прогуливающиеся горожане растоптали по всей ротонде.



– Похоже, что рассыпали краску для принтера или что-то подобное. Обидно, что гости набережной так небрежно относятся к этому красивому месту. Силами предприятия проведена уборка. Надеемся, ротонда и дальше будет радовать горожан, – рассказал директор МКП «ГСТК» Михаил Вохминцев.



Городская администрация уже ищет хулиганов, изучены записи с камер наблюдения. На записях видно, что около 23:30 на ротонду поднялась компания молодых людей, пробыв там некоторое время, они уехали на автомобилях. Полиция должна установить, причастна ли компания к ночному происшествию, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.