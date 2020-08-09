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сегодня, 17:12 4

Отреставрированную ротонду в Благовещенске испортили неизвестные

Отреставрированную ротонду в Благовещенске испортили неизвестные
Фото: благовещенск.рф

Поздним вечером 8 августа в благовещенской ротонде кто-то рассыпал что-то, похожее на краску для принтера. При этом совсем недавно достопримечательность отремонтировали.

Рабочие заменили испорченные гранитные плиты, очистили всё от потеков и ржавчины, обновили шары на перилах. А утром 9 августа на полу отремонтированной ротонды обнаружился чёрный порошок, который прогуливающиеся горожане растоптали по всей ротонде.

– Похоже, что рассыпали краску для принтера или что-то подобное. Обидно, что гости набережной так небрежно относятся к этому красивому месту. Силами предприятия проведена уборка. Надеемся, ротонда и дальше будет радовать горожан, – рассказал директор МКП «ГСТК» Михаил Вохминцев.

Городская администрация уже ищет хулиганов, изучены записи с камер наблюдения. На записях видно, что около 23:30 на ротонду поднялась компания молодых людей, пробыв там некоторое время, они уехали на автомобилях. Полиция должна установить, причастна ли компания к ночному происшествию, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    говорят у амурских коммунистов смена руководства?

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    1 час назад

    А ими кто то руководит?

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Ждите прихода зимы с морозами. Когда они, любители посиделок на набережной, летающие мотогонщики и т.п., впадут в спячку.

    А до той поры раз администрацию устраивают мобильные кальянные с горячительными напитками около набережной, где курят, конечно, исключительно "фруктовую воду", не стоит удивляться: "А кто это сделал?!"

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад

    По всей набережной установлены видеокамеры, ах да я забыл, ГСТК в полицию по пустякам не обращается.

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