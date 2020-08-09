Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:30 0

В Португалии обнаружили новый вид летучих мышей

В Португалии обнаружили новый вид летучих мышей
Фото: Depositphotos / KirsanovVal

В португальском парке Пенеда-Жереш обнаружили новый вид летучих мышей. Заслуга принадлежит учёным из университета Порту, передают РИА Новости.

Сообщается, что специалисты составляли генетический каталог всех рукокрылых существ, которых можно встретить на территории страны. Во время этой работы они неожиданно открыли новый вид Morcego-de-bigodes de Alcathoe, принадлежащий к роду ночниц.

Парк Переда-Жеркш расположен на севере Португалии. Исследователи считают, что эти летучие мыши встречаются во всей северной части страны.

Внешне новый вид похож на своих близких родственников — ночниц Алкафеи. Но генетические различия между ними такие, как между разными видами животных. Своё открытие учёные описали в научном журнале Biodiversity Data Journal.

Просмотров всего: 263

#животные #наука #природа

распечатать


Общество 2

Африканская чума свиней распространяется в соседних с Приамурьем регионах
Общество 3

Сплошные лапки: инстаграм-аккаунты амурских котиков
В России и мире

Германию ожидает вулканическое извержение
В России и мире

Россияне употребляют в пищу радиоактивные продукты
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь