В Португалии обнаружили новый вид летучих мышей

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Сообщается, что специалисты составляли генетический каталог всех рукокрылых существ, которых можно встретить на территории страны. Во время этой работы они неожиданно открыли новый вид Morcego-de-bigodes de Alcathoe, принадлежащий к роду ночниц.



Парк Переда-Жеркш расположен на севере Португалии. Исследователи считают, что эти летучие мыши встречаются во всей северной части страны.



Внешне новый вид похож на своих близких родственников — ночниц Алкафеи. Но генетические различия между ними такие, как между разными видами животных. Своё открытие учёные описали в научном журнале Biodiversity Data Journal.