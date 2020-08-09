В Португалии обнаружили новый вид летучих мышей
В португальском парке Пенеда-Жереш обнаружили новый вид летучих мышей. Заслуга принадлежит учёным из университета Порту, передают РИА Новости.
Сообщается, что специалисты составляли генетический каталог всех рукокрылых существ, которых можно встретить на территории страны. Во время этой работы они неожиданно открыли новый вид Morcego-de-bigodes de Alcathoe, принадлежащий к роду ночниц.
Парк Переда-Жеркш расположен на севере Португалии. Исследователи считают, что эти летучие мыши встречаются во всей северной части страны.
Внешне новый вид похож на своих близких родственников — ночниц Алкафеи. Но генетические различия между ними такие, как между разными видами животных. Своё открытие учёные описали в научном журнале Biodiversity Data Journal.
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