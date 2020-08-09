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сегодня, 16:17 1

Застройщиков обяжут устанавливать ограничители на окнах

Застройщиков обяжут устанавливать ограничители на окнах
Фото: unsplash.com

С 1 августа 2020 года вступили в силу изменения в «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Теперь ограничители на окнах для детей стали обязательными в новостройках: они должны быть предусмотрены проектом, а конструкция окон должна обеспечивать их безопасную эксплуатацию, мытье и очистку.

Инициаторы изменений — уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова и профессор Леонид Рошаль.

С начала лета в Приамурье было уже несколько случав падения детей из окна. 9 июня в Благовещенске с балкона четвертого этажа одного из домов по улице Краснофлотской упала трёхлетняя девочка. 14 июня трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Ивановке. 9 июля в Чигирях из окна 7-го этажа выпал пятилетний мальчик.

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#дети #строительство

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 часа назад

    Да любой каприз за ваши деньги.

    Хоть ограничители, хоть решётки, хоть пуленепробиваемые стёкла.

    Многие скажут - но ведь это всё во благо, этоже спасёт жизни.

    Но - сегодня позаботятся об ограничителях, завтра кто нибудь подпишет контракты с заводом кондиционеров и их будут устанавливать во все хаты. послезавтра все квартиры будут "нафаршированы" ... только иппотека будет пожизненная.

    А так - любой каприз, застройщикам не сложно.

    С днём строителя!

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