Застройщиков обяжут устанавливать ограничители на окнах

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С 1 августа 2020 года вступили в силу изменения в «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Теперь ограничители на окнах для детей стали обязательными в новостройках: они должны быть предусмотрены проектом, а конструкция окон должна обеспечивать их безопасную эксплуатацию, мытье и очистку.

Инициаторы изменений — уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова и профессор Леонид Рошаль. С начала лета в Приамурье было уже несколько случав падения детей из окна. 9 июня в Благовещенске с балкона четвертого этажа одного из домов по улице Краснофлотской упала трёхлетняя девочка. 14 июня трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Ивановке. 9 июля в Чигирях из окна 7-го этажа выпал пятилетний мальчик.

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#дети #строительство

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Mr. Mustard