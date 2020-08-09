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9августа
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сегодня, 15:58 0

Во время беспорядков в Бейруте пострадали больше 700 человек

Во время беспорядков в Бейруте пострадали больше 700 человек
Фото: РИА Новости / Михаил Алаеддин

В Бейруте местные жители вышли на митинг с требованиями отправить правительство в отставку и провести реформы. В нем принимают участие больше тысячи человек, передают РИА Новости.

Вскоре протест перерос в массовые столкновения с силовиками - митингующие захватили здания нескольких министерств: иностранных дел, энергетики, экономики и окружающей среды, а также ассоциации банков. Местные жители забрасывают стражей порядка камнями и петардами, те в ответ кидают гранаты со слезоточивым газом.

На данный момент полицейские вытеснили демонстрантов из захваченных зданий. Число пострадавших превысило 700 человек, среди которых примерно 70 — сотрудники правоохранительных органов. Известно, что один полицейский погиб.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел разрушительный взрыв. Детонировали 2 750 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали таможенники в 2014 году. Вещество хранилось на складе. Взрывная волна уничтожила и повредила десятки домов и автомобилей, во многих кварталах выбила стекла. В результате происшествия погибли 158 человек, более шести тысяч получили ранения.

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