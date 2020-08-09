Жители села в Михайловском районе обеспокоены состоянием почти сорокалетней школы

В плачевном состоянии школа находится уже больше пяти лет, считает жительница села. По её словам, родители ремонтируют всё своими руками. Финансирование если и есть, то совсем мизерное. Завхоз постоянно затирает подтёки, но с наступлением осени дожди участятся. А это значит, что без хорошей крыши плесени настанет раздолье.



Мама одного из учеников, которая пожелала остаться неизвестной, рассказала:



— Мы родители очень сильно просим помощи! Хотя бы чтобы поменяли крышу. В школе дышать нечем, запах стоит ужасный, окна пришли в негодность. Мы обращались куда только можно. Везде говорят одно и то же: «Денег нет». А в школе учится 70 детей.



Редакция «Амур.инфо» поговорила с главой Михайловского района. Он заверил, что ремонт начнётся совсем скоро.



— Мы уже определили подрядчика и начинаем завозить материалы для ремонта. Крышу частично заменят на профнастил. Это обойдётся муниципальному бюджету больше, чем в 400 тысяч рублей. После ремонта крыши подрядчик приступит к отмостке. Она необходима для того, чтобы фундамент школы не размывало дождём. Стоимость этих работ будет составлять около ста тысяч рублей. Работы планируем закончить до начала нового учебного года, — рассказал Сергей Жуган.

