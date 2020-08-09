В Амурской области выявили 19 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждены 19 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе COVID-19 заразились 2 948 человека, сообщает пресс-служба областного правительства.
В Благовещенске зарегистрировано девять новых заражений, по два в Благовещенском районе, Свободном и Белогорске, по одному в Прогрессе, Ивановском, Серышевском и Ромненском районах.
Темп прироста за последние сутки составил 0,6 %.
1 834 человека выписались из стационара с выздоровлением.
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