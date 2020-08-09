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9августа
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сегодня, 14:16 2

Африканская чума свиней распространяется в соседних с Приамурьем регионах

Африканская чума свиней распространяется в соседних с Приамурьем регионах
Фото: unsplash.com

Распространение АЧС продолжается. Вспышки опасного вируса уже зафиксированы в Приморском, Хабаровском и Забайкальских краях, в Еврейской автономной области. В Приморье с начала года зарегистрировано более 30 очагов африканской чумы свиней. В Забайкальском крае уже уничтожено более 1 200 свиней, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

В связи с напряженной эпизоотической ситуацией, управление ветеринарии Приамурья подготовило рекомендации для амурских владельцев свиней.

Напомним, ранее ветеринарный пост возле Новобурейского перешёл на круглосуточный режим. Также из-за АЧС в Приамурье установили карантинную полосу вдоль границы с Китаем. Она будет проходить через 11 муниципальных образований. Ширина полосы составит 50 метров, длина — 1250 километров.

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#животные #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    32 минуты назад

    снова будет один Мироторг

  • Ольга1972

    Ольга1972
    5 минут назад

    Так у нас в прошлом году всех свиней вырезали, кроме крестов и раздольного! Их опять польют по периметру и все окей!

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