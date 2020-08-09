Африканская чума свиней распространяется в соседних с Приамурьем регионах

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Распространение АЧС продолжается. Вспышки опасного вируса уже зафиксированы в Приморском, Хабаровском и Забайкальских краях, в Еврейской автономной области. В Приморье с начала года зарегистрировано более 30 очагов африканской чумы свиней. В Забайкальском крае уже уничтожено более 1 200 свиней, сообщает управление ветеринарии Амурской области.



В связи с напряженной эпизоотической ситуацией, управление ветеринарии Приамурья подготовило рекомендации для амурских владельцев свиней.

Напомним, ранее ветеринарный пост возле Новобурейского перешёл на круглосуточный режим. Также из-за АЧС в Приамурье установили карантинную полосу вдоль границы с Китаем. Она будет проходить через 11 муниципальных образований. Ширина полосы составит 50 метров, длина — 1250 километров.

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#животные #сельское хозяйство

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Mr. Mustard