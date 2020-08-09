Сотрудники ВДЦ «Океан» заболели коронавирусом
Вторую смену во всероссийском детском центре «Океан» перенесли из-за того, что у нескольких сотрудников обнаружили коронавирус. Заражённых удалось выявить после окончания первой смены, сообщает РИА Восток-медиа.
Для этого провели дополнительное обследование. Болезнь обнаружилась у сотрудников студенческого сервисного отряда. Инфекция протекала в бессимптомной форме, поэтому о ней никто из заболевших не догадывался.
Вторая смена должна была пройти с 8 по 28 августа, но из-за произошедшего руководство приняло решение перенести её на неопределённый срок.
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