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сегодня, 13:52 0

Сотрудники ВДЦ «Океан» заболели коронавирусом

Сотрудники ВДЦ «Океан» заболели коронавирусом
Фото: okean.org

Вторую смену во всероссийском детском центре «Океан» перенесли из-за того, что у нескольких сотрудников обнаружили коронавирус. Заражённых удалось выявить после окончания первой смены, сообщает РИА Восток-медиа.

Для этого провели дополнительное обследование. Болезнь обнаружилась у сотрудников студенческого сервисного отряда. Инфекция протекала в бессимптомной форме, поэтому о ней никто из заболевших не догадывался.

Вторая смена должна была пройти с 8 по 28 августа, но из-за произошедшего руководство приняло решение перенести её на неопределённый срок.

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#дети #здоровье #коронавирус #медицина

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