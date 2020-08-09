Пропавшего в Мазановском районе грибника до сих пор не нашли

Фото: www.instagram.com/mikhailpiven/

70-летний Владимир Перов ушёл в лес не один, вместе с ним за грибами отправились несколько мужчин. Через какое то время он решил вернуться к машине. Ему предстояло пройти около 500 метров через марь. Однако к автомобилю он так и не вышел.

К поиску жителя Приамурья 1950 года рождения привлекли сотрудников пожарной части № 64 села Новокиевский Увал, полицейских и даже охотничьих собак. Ищут его и односельчане, другие жители Приамурья. Глава Мазановского района Михаил Пивень пригласил всех неравнодушных помочь в поисках пожилого человека.



— Уважаемые жители Мазановского района Амурской области. Поиски пропавшего Владимира Викторовича Перова не дают пока положительного результата. Я обращаюсь к вам, тем, кто может завтра, 9 августа 2020 года, принять участие в поиске. Сбор участников поиска в 9:30 у здания администрации района села Новокиевский Увал по адресу: улица Лесная, 17. Выезд в 10:00. Просьба одеваться для перемещения в лесисто-болотистой местности. Возьмите с собой защиту от дождя. Надеюсь на ваше понимание. Ждём вас, — написал Михаил Пивень вчера в своём инстаграм-аккаунте.



На призыв главы откликнулись желающие помочь амурчане.



— Поиск Перова Владимира Викторовича продолжается. Работает три группы: 39 человек. Благодарю всех, кто откликнулся и принимает участие в поиске, — отписался глава Мазановского района сегодня.