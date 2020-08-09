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сегодня, 13:01 0

За сокрытие миллионов амурчанин заплатит штраф

За сокрытие миллионов амурчанин заплатит штраф
Фото: pixabay.com

65-летний житель Белогорска осуждён за сокрытие денежных средств в крупном размере. Суд установил, что с марта по июль прошлого года амурчанин, руководитель коммерческой организации, направлял в организации письма о необходимости перечисления денежных средств за выполненные работы и оказанные услуги на расчётный счёт другой взаимозависимой организации.

Мужчина скрыл денежные средства в размере более 4,5 миллиона рублей. За счёт этих денег должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Суд учёл раскаяние в содеянном, возраст подсудимого, состояние его здоровья и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия #финансы

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