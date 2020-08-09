В Екатеринбурге джип протаранил надувной батут с детьми

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Внедорожник на полной скорости врезался в надувной батут в Екатеринбурге. По словам очевидцев, в момент ДТП на батуте были дети. Никто из малышей не пострадал, сообщает портал e1.ru.



— В батут, где находились дети, въехала машина с дороги. Машина въехала либо в крепления батута, либо в генератор, так как он сразу начал сдуваться. В ДТП участвовало два автомобиля: один остановился в правой полосе по улице Краснолесья, второй улетел в батут через бетонные блоки. Экипаж ГИБДД не приезжал. Внедорожник эвакуировали, он был сильно поврежден, другой автомобиль уехал самостоятельно, — рассказала девушка-очевидец.





Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения, установленных на доме напротив.