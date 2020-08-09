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Строителей Приамурья поздравили Василий Орлов и Олег Имамеев

Строителей Приамурья поздравили Василий Орлов и Олег Имамеев
Фото: Jürgen Rübig/Pixabay

В воскресенье, 9 августа, в России отмечают День строителя. Амурских зодчих с профессиональным праздником поздравили губернатор Приамурья Василий Орлов и мэр города Благовещенска Олег Имамеев.

С видеопоздравлением к строителям Приамурья обратился Василий Орлов. Губернатор опубликовал видео в своём инстаграм-аккаунте.

— Уважаемые строители, ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником! Вашими усилиями Амурская область преображается: появляются современные красивые здания, жилые дома, школы, детские сады, больницы, дома культуры, спорткомплексы. В прошлом году вы построили более трёх тысяч домов и квартир. У нас с вами большие планы на 2020 год. Работы много, и я уверен, что вы с этой работой справитесь. Желаю строительной отрасли успехов, интересных проектов, новых достижений и крепкого здоровья вам и вашим близким! С праздником! — сказал глава региона.

На сайте администрации Благовещенска появилось поздравление от мэра города.

— Уважаемые строители! Поздравляю всех вас с профессиональным праздником! Ваш труд нелегок, но во все времена он пользовался огромным уважением. Сегодня строительная индустрия в Благовещенске развивается, а труд строителей максимально востребован. У нас ведутся масштабные планы по преобразованию и новому строительству. Городу нужны жилье и социальные объекты, дороги и общественные пространства. И все эти задачи мы успешно решаем вместе, потому что в этой отрасли трудятся ответственные, трудолюбивые, преданные своему делу люди. Ведь профессию свою они выбрали не на день, а на всю жизнь. Желаю всем строителям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых успехов в труде на благо нашего прекрасного города! — сказал Олег Имамеев.

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#праздники #строительство

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Комментарии
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  • Картина маслом

    Картина маслом
    2 часа назад

    Всех строителей с профессиональным праздником! Мама проработала около тридцати лет мастером строительных работ, пока СМУ не расформировали! Сейчас давно на пенсии, сущие копейки платят, в районе 15 тысяч. Сейчас чтобы например в селе купить машину угля нужно заплатить не менее 20 тысяч, за дрова так же практически. В магазинах сельских всё дорого для такой пенсии. То есть у людей не хватает денег купить даже стратегически важное для выживания! Пробурить скважину под воду, в районе 100 тысяч за всё, съездить к родственникам близким, а ещё нужно посетить могилы родителей, сделать это на эти деньги невозможно!

    Власти, что же вы творите со своим народом?! Долгие годы люди честно работали, сейчас просто выживают! Ужас и позор что вы творите с народом, которого и так мало осталось.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    теперь это праздник владельцев строительных компаний

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