Строителей Приамурья поздравили Василий Орлов и Олег Имамеев

Фото: Jürgen Rübig/Pixabay

В воскресенье, 9 августа, в России отмечают День строителя. Амурских зодчих с профессиональным праздником поздравили губернатор Приамурья Василий Орлов и мэр города Благовещенска Олег Имамеев.

С видеопоздравлением к строителям Приамурья обратился Василий Орлов. Губернатор опубликовал видео в своём инстаграм-аккаунте.



— Уважаемые строители, ветераны отрасли, поздравляю вас с профессиональным праздником! Вашими усилиями Амурская область преображается: появляются современные красивые здания, жилые дома, школы, детские сады, больницы, дома культуры, спорткомплексы. В прошлом году вы построили более трёх тысяч домов и квартир. У нас с вами большие планы на 2020 год. Работы много, и я уверен, что вы с этой работой справитесь. Желаю строительной отрасли успехов, интересных проектов, новых достижений и крепкого здоровья вам и вашим близким! С праздником! — сказал глава региона.



На сайте администрации Благовещенска появилось поздравление от мэра города.



— Уважаемые строители! Поздравляю всех вас с профессиональным праздником! Ваш труд нелегок, но во все времена он пользовался огромным уважением. Сегодня строительная индустрия в Благовещенске развивается, а труд строителей максимально востребован. У нас ведутся масштабные планы по преобразованию и новому строительству. Городу нужны жилье и социальные объекты, дороги и общественные пространства. И все эти задачи мы успешно решаем вместе, потому что в этой отрасли трудятся ответственные, трудолюбивые, преданные своему делу люди. Ведь профессию свою они выбрали не на день, а на всю жизнь. Желаю всем строителям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых успехов в труде на благо нашего прекрасного города! — сказал Олег Имамеев.