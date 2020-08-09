Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:56 1

Работы на зейском мосту в Благовещенске перенесут

Работы на зейском мосту в Благовещенске перенесут
Фото: благовещенск.рф

Замена плит на мосту через Зею в Благовещенске начнется 19 августа. В связи с этим перекрывать движение в ночь с 10 на 11 августа не будут. Мост продолжит работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Замену плит будет производить компания «УСК "Мост"». В администрации Благовещенска рассказали, что она задействована в нескольких крупных проектах, поэтому необходимо перенести силы и средства.

Напомним, в конце июля на мосту было выявлено ещё два дефектных участка. Повреждений несущих конструкций нет, необходима замена только плит покрытия. Ранее планировалось перекрыть сооружение для ремонта в ночь с 10 на 11 августа.

Просмотров всего: 1267

#дороги #строительство #транспорт

распечатать


Общество

Жители села в Михайловском районе обеспокоены состоянием почти сорокалетней школы
Общество 2

Строителей Приамурья поздравили Василий Орлов и Олег Имамеев
Общество

Амурчанин поработает на благо государства за пьяное вождение

Общество 1

Амурскому бизнесу больше не нужно предоставлять декларации по транспортному налогу
Комментарии
Показать все (1)
  • дед

    дед
    3 часа назад

    перенесите на 5-10 октября? сейчас в огородах уборочная страда.....отдыхающие ездить уже не будут, а температура позволит выполнять все работы ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь