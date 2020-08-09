Работы на зейском мосту в Благовещенске перенесут

Фото: благовещенск.рф

Замена плит на мосту через Зею в Благовещенске начнется 19 августа. В связи с этим перекрывать движение в ночь с 10 на 11 августа не будут. Мост продолжит работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Замену плит будет производить компания «УСК "Мост"». В администрации Благовещенска рассказали, что она задействована в нескольких крупных проектах, поэтому необходимо перенести силы и средства.



Напомним, в конце июля на мосту было выявлено ещё два дефектных участка. Повреждений несущих конструкций нет, необходима замена только плит покрытия. Ранее планировалось перекрыть сооружение для ремонта в ночь с 10 на 11 августа.