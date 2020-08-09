Цирк уедет: застрявших в Белогорске артистов попросили покинуть городской парк

Фото: администрация Белогорска

Администрация цирка отреагировала на просьбу очень эмоционально.

– Нас выставляют на улицу, но мы никуда не уедем, пока не получим разрешение на работу. Никакой помощи от города мы не получали, но мы и не нуждаемся в материальной поддержке, мы не попрошайки, а артисты. Официально заявляю, что мы не сдвинемся с места, пока нам не дадут отработать, – заявил в телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо главный администратор цирка Василий Колос.

Вопрос о разрешении на работу циркачи поднимали ещё в начале июля – в это время в Белогорске открылись кинотеатры. Тогда амурский Роспотребнадзор ответил, что может применять меры «лишь в пределах своих полномочий», которые не распространяются на цирк, зарегистрированный в Екатеринбурге. Циркачи обращались в министерство культуры и к губернатору области, но, как пояснили в пресс-службе областного правительства, разрешение на работу цирку может дать только Роспотребнадзор.

Мэр города Белогорска Станислав Мелюков утверждает, что вопрос о работе цирка он поднимал и в минувшую пятницу на областном штабе по коронавирусу. Штаб не согласовал это предложение в силу эпидемиологической ситуации.

Интересно, что в июле цирку всё же предоставили возможность работать, хоть и не в полной мере.

– 27 мая я встретился с коллективом цирка, выслушал, вошел в положение – и город начал помогать. Для переезда в парк (изначально цирк находился на частной территории – Прим.ред.) дали водителей в помощь, купили соль для бассейна. Парк бесплатно предоставлял цирку электроэнергию, воду, охрану, вывоз мусора, разрешил (чего в принципе делать было нельзя) ярмарочную торговлю с платными услугами для жителей (фото с животными, экскурсии в шатёр, услуги аквагрима), организовали информационное сопровождение, – рассказал в своём инстаграм-аккаунте Станислав Мелюков.

Информацию о городских ярмарках можно найти и в официальном аккаунте цирка на воде «Небо».

Ещё одна причина, по которой цирк просят уехать, – это нарушение общественного порядка. По словам мэра, гости громко включают музыку, а также загрязняют территорию парка.

– Им стало до того комфортно, что пока в парке отдыхали родители с детьми, они включали музыку с нецензурной лексикой. А само место для отдыха белогорцев и проведения городских мероприятий превратилось в зловонную зону – вода из бассейна с животными сливается прямо на газон. При этом прямые и косвенные убытки парка за 10 недель пребывания гостей составили 565 тысяч рублей, – пишет мэр Белогорска.

Несмотря на то, что администрация цирка называет эти обвинения ложью, в комментариях к посту горожане мэра поддержали.

@belogorsk_213: «Плохие комментарии они блокируют на своей странице. Тогда напишу тут. Лично слышала их музыку. Хоть бы фильтровали перед тем, как включать. Матерщина…».



@elvira_lyk: «Правильное решение… В первые дни пребывания в городе многие писали на их аккаунт и на аккаунты местных СМИ, писали вежливо, что "ни к чему сейчас цирк, поезжайте домой, после пандемии приедете", они реагировали грубо, с матами, усмехались, указывая, что им плевать на главу и Роспотребнадзор».



@ polovinochka1990: «Я как-то с ребенком хотела обезьянку угостить бананом, но мне в грубой форме сказали: "Лучше денег на счет переведите"».

Станислав Мелюков в категоричной форме попросил цирк освободить парк, предупредив, что с 17 августа им отключат воду и свет. Взамен мэр города предлагает цирку новую локацию – местный ипподром. Некоторые горожане возмущены такой альтернативой: «Если цирк действительно навредил парку, зачем позволять ему теперь вредить и ипподрому?» – написала пользователь @marinadrobyazko_75_28.

Интересно, что это не первый конфликт цирка на воде, о котором пишут СМИ. Например, в «чёрном списке» цирка Райчихинск и Усолье-Сибирское Иркутской области. Администратор цирка Василий Колос называет себя «самым скандальным администратором в России». Действительно, поисковики выдают много новостей с его участием. Например, журналисты НТВ утверждают, что Василий бросил бродячий зверинец во время гастролей, в Омске он подал в прокуратуру из-за притеснения коллег, а в Татарстане обратился в СМИ по поводу кражи велосипеда у медведя Тимофея.