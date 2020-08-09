В Приамурье работают группы по ликвидации разлива нефтепродуктов

Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

В Амурской области на базе регионального поисково-спасательного отряда работают группы по ликвидации разлива нефтепродуктов. Амурский центр ГЗ и ПБ сообщает, что специалисты смогут работать как на суше, так и на воде.

Главной задачей групп является сбор нефтепродуктов, их утилизация и создание безопасной обстановки на месте разлива. Для работы на суше спасатели будут использовать вакуумную установку, в воде — заградительные боны, которые не дадут пятну распространиться. Также при работе на воде будут использоваться нефтесборные устройства или скиммеры.



Для обработки мест разлива будут использовать биологический сорбент: он перерабатывает остатки нефтепродуктов в гумус – органическое вещество, содержащее питательные вещества.



В ПСО 68 специалистов имеют диплом по химии, они аттестованы и допущены к работам с нефтепродуктами.

Напомним, недавно разлив нефтепродуктов произошёл на реке Селемдже. Проверкой инцидента занимается следственный комитет: он выясняет, как в реке оказались нефтепродукты, какой ущерб был нанесён окружающей среде и кто в этом виноват.