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9августа
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сегодня, 11:01 1

В Приамурье работают группы по ликвидации разлива нефтепродуктов

В Приамурье работают группы по ликвидации разлива нефтепродуктов
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

В Амурской области на базе регионального поисково-спасательного отряда работают группы по ликвидации разлива нефтепродуктов. Амурский центр ГЗ и ПБ сообщает, что специалисты смогут работать как на суше, так и на воде.

Главной задачей групп является сбор нефтепродуктов, их утилизация и создание безопасной обстановки на месте разлива. Для работы на суше спасатели будут использовать вакуумную установку, в воде — заградительные боны, которые не дадут пятну распространиться. Также при работе на воде будут использоваться нефтесборные устройства или скиммеры.

Для обработки мест разлива будут использовать биологический сорбент: он перерабатывает остатки нефтепродуктов в гумус – органическое вещество, содержащее питательные вещества.

В ПСО 68 специалистов имеют диплом по химии, они аттестованы и допущены к работам с нефтепродуктами.

Напомним, недавно разлив нефтепродуктов произошёл на реке Селемдже. Проверкой инцидента занимается следственный комитет: он выясняет, как в реке оказались нефтепродукты, какой ущерб был нанесён окружающей среде и кто в этом виноват.

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#экология

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    4 часа назад

    Виноваты временщики,которые работают,безалаберно,штрафанут на 50000 рублей,и всё,работают дальше,лично моё мнение.

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