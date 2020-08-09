Амурчанин поработает на благо государства за пьяное вождение

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В Тамбовском районе осудили местного жителя за повторное управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз виновного поймали в июле прошлого года. Тогда его привлекли к административной ответственности, но должных выводов мужчина для себя не сделал, сообщает амурская прокуратура.

Второй раз осуждённого остановили в пьяном виде в феврале этого года.



Суд признал амурчанина виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением водительских прав на три года.



Приговор в законную силу не вступил.