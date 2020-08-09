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сегодня, 10:42 0

Амурчанин поработает на благо государства за пьяное вождение

Амурчанин поработает на благо государства за пьяное вождение
Фото: pixabay.com

В Тамбовском районе осудили местного жителя за повторное управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз виновного поймали в июле прошлого года. Тогда его привлекли к административной ответственности, но должных выводов мужчина для себя не сделал, сообщает амурская прокуратура.

Второй раз осуждённого остановили в пьяном виде в феврале этого года.

Суд признал амурчанина виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением водительских прав на три года.

Приговор в законную силу не вступил.

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#закон #криминал #транспорт

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