В Китае зарегистрировали вспышку вируса SFTS

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Заболевание передаётся от клещей, а также через кровь и слизистые. Одна из инфицированных рассказала о симптомах: кашель, высокая температура. Анализы этого пациента показали снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

В ответ на новость специалисты Роспотребнадзора сообщили, что подобной лихорадки на территории России не зафиксировано. Для определения заболевания в медики используют ПЦР- и ИФА-тесты.



—Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации, — сообщают представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала о том, что грядущий сезон простуд может принести новые вирусы гриппа. В предыдущие годы от этих разновидностей вируса не прививали. Поставка новой вакцины начнется в регионы 31 августа. Вакцинация, как и в прошлые годы, остаётся добровольной.