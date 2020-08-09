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сегодня, 10:08 0

В Китае зарегистрировали вспышку вируса SFTS

В Китае зарегистрировали вспышку вируса SFTS
Фото: pixabay.com

Вирус SFTS, впервые выявленный в 2011 году вновь проявил себя в двух китайских провинциях: Цзянсу и Аньхой. На текущий момент известно о 60 инфицированных больных и 7 случаях смерти от SFTS-вируса, пишет ИА REGNUM.

Заболевание передаётся от клещей, а также через кровь и слизистые. Одна из инфицированных рассказала о симптомах: кашель, высокая температура. Анализы этого пациента показали снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

В ответ на новость специалисты Роспотребнадзора сообщили, что подобной лихорадки на территории России не зафиксировано. Для определения заболевания в медики используют ПЦР- и ИФА-тесты.

—Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации, — сообщают представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала о том, что грядущий сезон простуд может принести новые вирусы гриппа. В предыдущие годы от этих разновидностей вируса не прививали. Поставка новой вакцины начнется в регионы 31 августа. Вакцинация, как и в прошлые годы, остаётся добровольной.

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#здоровье #Китай #медицина

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