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сегодня, 09:55 2

В подъезде жилого дома в Благовещенске загорелся электросчётчик

В подъезде жилого дома в Благовещенске загорелся электросчётчик
Фото: 28.mchs.gov.ru

В подъезде на первом этаже трёхэтажного жилого дома по улице Ленина в Благовещенске произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, сообщение о возгорании поступило в середине дня 8 августа.

Через пять минут после вызова десять пожарных и две единицы техники прибыли на место. За три минуты спасатели ликвидировали открытое горение. Огнём оказался уничтожен электросчётчик на лестничной клетке.

Пожарные эвакуировали из подъезда восемь человек, среди которых оказался один ребенок. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    почему нет новостей из Хабаровска?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Дрмофонщики увидели подъезд без домофона? Пройденный этап.

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