Выбор читателей за 8 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 8 августа.

За сутки в Приамурье лабораторно подтвердили 20 новых заболевших коронавирусом. Как сообщает портал Правительства Амурской области на 08.08.2020 с нарастанием в регионе в общем выявили 2929 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости составляет 370,74 на 100 тысяч населения.

Согласно документу разработанному Минкомсвязи, процедура регистрации на портале Госуслуг меняется. Теперь её будет невозможно пройти с личного компьютера или мобильного устройства.

Николай Проскуряков, житель областной столицы написал благодарственное письмо на имя начальника амурского МВД. В нём мужчина поблагодарил руководство полиции за достойное воспитание офицеров.

В пятницу, 7 августа, завершился I этап проекта по оценке иммунитета к COVID-19 у населения. Областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции подвёл его итоги, сообщает пресс-служба правительства области