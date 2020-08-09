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Выбор читателей за 8 августа

Выбор читателей за 8 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 8 августа.

В Приамурье 20 новых подтвержденных случаев COVID

За сутки в Приамурье лабораторно подтвердили 20 новых заболевших коронавирусом. Как сообщает портал Правительства Амурской области на 08.08.2020 с нарастанием в регионе в общем выявили 2929 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости составляет 370,74 на 100 тысяч населения.

Зарегистрироваться на портале Госуслуг станет сложнее

Согласно документу разработанному Минкомсвязи, процедура регистрации на портале Госуслуг меняется. Теперь её будет невозможно пройти с личного компьютера или мобильного устройства.

Благовещенец поблагодарил сотрудников ГИБДД за помощь

Николай Проскуряков, житель областной столицы написал благодарственное письмо на имя начальника амурского МВД. В нём мужчина поблагодарил руководство полиции за достойное воспитание офицеров.

Главный санитарный врач Приамурья считает работу по оценке иммунитета к COVID-19 успешной

В пятницу, 7 августа, завершился I этап проекта по оценке иммунитета к COVID-19 у населения. Областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции подвёл его итоги, сообщает пресс-служба правительства области

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#Обзор #интернет #СМИ

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