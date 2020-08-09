Амурскому бизнесу больше не нужно предоставлять декларации по транспортному налогу

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Более пяти с половиной тысяч амурских организаций освобождаются от заполнения декларации по двум налогам. В 2021 году юридические лица после уплаты налогов на транспорт и землю получат специальные сообщения.

В них будет указана информация об объектах, налоговой базе, ставке и исчисленных суммах. Для расчета налоговые службы будут использовать информацию, полученную от регистрирующих органов.

Если предприниматель не будет согласен с начислениями, он должен будет предоставить в налоговую пояснения и подтверждающие документы. Важно отметить, что после 2021 года ведомство будет принимать декларации за предыдущие, до 2020, годы.

Напомним, отмена деклараций по этим налогам необходима для снижения избыточной отчетности, а также направлена на повышение эффективности контроля за уплатой начислений.