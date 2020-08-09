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9августа
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сегодня, 08:45 1

Амурскому бизнесу больше не нужно предоставлять декларации по транспортному налогу

Амурскому бизнесу больше не нужно предоставлять декларации по транспортному налогу
Фото: ceur.ru

Более пяти с половиной тысяч амурских организаций освобождаются от заполнения декларации по двум налогам. В 2021 году юридические лица после уплаты налогов на транспорт и землю получат специальные сообщения.

В них будет указана информация об объектах, налоговой базе, ставке и исчисленных суммах. Для расчета налоговые службы будут использовать информацию, полученную от регистрирующих органов.

Если предприниматель не будет согласен с начислениями, он должен будет предоставить в налоговую пояснения и подтверждающие документы. Важно отметить, что после 2021 года ведомство будет принимать декларации за предыдущие, до 2020, годы.

Напомним, отмена деклараций по этим налогам необходима для снижения избыточной отчетности, а также направлена на повышение эффективности контроля за уплатой начислений.

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#бизнес #налоги #транспорт

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Комментарии
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  • Врангель

    Врангель
    55 минут назад

    А хабаровскому надо?

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