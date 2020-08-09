Астрологический прогноз на 9 августа

Восход Солнца: 05:10

Заход Солнца: 20:00

Солнце в Льве.

Овен. Сегодня звезды гороскопа вряд ли дадут Козерогам спокойно усидеть на месте. Не позволяйте сегодня чужим людям управлять вами. Не отвечайте на агрессивные выпады в свой адрес, лучше сделайте вид, что вас это даже не трогает.

Телец. День располагает к материализации того позитивного, что наметилось в предыдущие дни недели. Ваша предусмотрительностьи смелость решений увеличат шансы на успех. Жизненный потенциал постепенно начнет возрастать, что скажется на усилении сексуальной энергии и личного обаяния Водолея. Критический день. Будьте сегодня начеку: постороннее влияние, столкновение с недругами или непорядочность партнера могут нанести существенный вред вашему здоровью. Не исключено, что вам потребуется материальная помощь. Не стесняйтесь обратиться за ней к друзьям или родственникам. Звезды советуют вам не терять самообладания и смелости.

Близнецы. Чувственность поможет вам правильно понять любимого человека, а ваш магнетизм сделает вас самым желанным для партнера (и не только). Неблагоприятный день для активных действий илидел, требующих немедленного решения. Вероятно некоторое ухудшение финансового положения, поэтому разберитесь с прежними делами и наметьте перспективы на будущее. Необходимы ответственность, противостояние соблазнам, воздержание.

Рак. Чтобы исключить возможность финансовых проблем, придется приложить немало усилий. Не идите напролом. Мудрость и сдержанность – условия достижения задуманной цели. День символизирует искушение плоти, разгул страстей. Будьте осторожны - эмоции сегодня трудно удержать в обыденном русле.Постарайтесь сдержать чрезмерный всплеск сексуальной энергии. Духовно развитые Водолеи будут способны трансформировать ее и направить на созидательную деятельность. Человек, заболевший в этот день, с трудом справится сосвоим недугом. Вероятны негативные вещие сны.

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Лев. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Вероятны достаточно сильные головные боли, так что купите нужные таблетки и постарайтесь исключить физические перегрузки. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Проведите день на открытом воздухе, в лесу или парке. Общение со стихией Земли восстановит ваши силы. Критический день. Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако неблагоприятное расположение планет будет мешать осуществлению замыслов или полностью исключит взаимопонимание в общении. Ссоры с партнером и взаимные обиды могут полностью исключить сложившиеся отношения. Не исключено, что эмоции будут перехлестывать через край.

Дева. День несет двойственный, противоречивый характер. В первую половину дня повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями и вообще на дальнейшей судьбе. Это время благоприятно для заключения браков, крупных приобретений, путешествий и отдыха. Во второй половине дня будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров. Не будьте излишне доверчивы к людям. Взвешивайте каждый шаг. Приготовьтесь к неблагоприятным для вас кадровым перестановкам. Все задуманное может продолжать осуществляться, но в глубине души вы начнете ощущать недовольство собой, что может спровоцировать нервозность и сопутствующие ей заболевания. Не стоит повторять прежних ошибок, и тогда положение вещей может качественно измениться. Извинитесь, если считаете себя виноватым перед кем-либо, и простите виноватых перед вами.

Весы. День преобразования и трансформации космической энергии, день откровения, неожиданного поворота. Избегайте поездок, общения с незнакомыми людьми. Легкомысленное отношение к своему здоровью или напряженная работа может стать причиной нервного срыва или заболевания. В сфере профессиональной деятельности возможны крупные финансовые потери. Встреча со старым знакомым может привести к неожиданному повороту в судьбе. Есть все предпосылки для успеха. Удачно пройдет и заграничная поездка, если она запланирована. В дальнейшем ваша помощь друзьям принесет богатые плоды.

Скорпион. Звезды предвещают успех в любовных делах. Мужчины-Стрельцы, вероятно, смогут сегодня благополучно решить одну из проблем в личных отношениях со спутницей. Ваша добродетельность и выдержка помогут найти общий язык и прийти к взаимопониманию. Женщинам-Стрельцам звезды советуют отказаться от новых знакомств — данный период для этого совсем не подходит: вам не удастся быть в центре внимания, а незаслуженная обида или разочарование может основательно испортить настроение. Лучше устройте себе праздник с давним партнером. Приятное общение и веселье вернут вам мир и покой. Опасный сатанинский день. Эмоциональный туман, искушения, лживые обещания. В семейных отношениях или в общении с партнеромвозможны проблемы. Сильная раздражительность может вызвать в вас желание нагрубить или обидеть. Постарайтесь воздержаться от этого, крики, плач во сне илинаяву - дурной знак, предупреждение о неверном направлении.

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Стрелец. Не действуйте необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг вас начинает накаляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. День связан с обидами, иллюзиями. Если вас будут мучить разочарования во всем, то поищите причину этого в себе. Может, вы слишком требовательны к окружающим? Не давите своим авторитетом на подчиненных, не разговаривайте на повышенных тонах с членами семьи, детьми. Рекомендуется дипломатический подход к решению всех вопросов. Уважайтеинтересы каждого человека.

Козерог. Постарайтесь сделать так, чтобы в повседневной жизни было больше оптимизма. Судьба не готовит вам каких-либо трудностей или испытаний. День концентрации жизненных сил, борьбы и защиты своих взглядов. Следует проявить осторожность и осмотрительность в отношениях с людьми, от которых вы зависите. Не плывите по течению, полагаясь на удачу. Приложите все усилия для достижения поставленных целей, проявив достаточное усердие и фантазию. Возможны заболевания, связанные с костной системой.

Водолей. Если ваш друг захочет встретиться с вами вечером,то отложите эту встречу на более поздний период, так как вы сейчас находитесьне в лучшей форме. Рекомендуется провести этот день на даче или в лесу. Общение с детьми доставит вам удовольствие. Только не подчеркивайте свое превосходство. День обретения внутренней свободы, радости бытия. Обещает быть ярким и запоминающимся. Легкость, юмор и непринужденность в общении помогут установить дома обстановку доверия и полного взаимопонимания. День благоприятен для путешествий, поездок и пеших прогулок.

Рыбы. Неблагоприятный день для Львов, занимающихся коммерцией или бизнесом. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнерами или начальством будут затруднены — любое делопотребует значительных усилий, а результаты не оправдают приложенных сил. Не поддавайтесь на провокации, не верьте обещаниям, откажитесь от экстравагантных поступков или широких жестов — вероятны недоразумения с окружающими вас людьми. Благоприятный день, однако, не следует пускаться в любовные авантюры, заниматься рискованными предприятиями илипытаться изменить уже давно сложившиеся отношения. Принимайте с радостьюто, что дает вам жизнь, и не претендуйте на большее. Хороший день для занятияспортом, общения, заключения брака. Не исключено, что сегодня женщин-Львов ждут новые интересные знакомства. Мужчинам-Львам в этот день нужнобыть ближе к народу: звезды благоприятствуют коллективному времяпрепровождению и совместным мероприятиям.

Астролог: Вальдемар Небоходцев