В Приамурье 20 новых подтвержденных случаев COVID

За сутки в Приамурье лабораторно подтвердили 20 новых заболевших коронавирусом. Как сообщает портал Правительства Амурской области на 08.08.2020 с нарастанием в регионе в общем выявили 2929 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости составляет 370,74 на 100 тысяч населения.

Шесть человек заразились в Благовещенске, пять в Благовещенском районе. Двух зараженных выявили в Свободном. По одному в Белогорске, Райчихинске, Шимановске, а также Ромненском, Завитинском, Свободненском и Белогорском районах. Темп прироста за последние сутки – 0,7%. Более 50% случаев протекают с пневмонией, 41,2 % с симптомами ОРВИ и 8,7% бессимптомно.

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