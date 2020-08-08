Из-за жесткой посадки самолета в Индии погибли 20 человек

Происшествие произошло в в индийском городе Кожикоде (штат Керала). Среди погибших - командир авиалайнера и пилот. Больше 140 человек получили травмы.

Приземление самолета происходило во время ливня. Из-за этого посадку пытались произвести два раза. Сообщается, что на борту самолета находились 184 человека, 10 из которых - младенцы. Это число пассажиров, не считая членов экипажа. Самолет Boeing-737 летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса.