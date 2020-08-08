Вирусологи рассказали о противопоказаниях к вакцине от коронавируса
Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, кому нельзя ставить прививки от коронавируса. Вакцина противопоказана при плохом самочувствии и аллергии, передаёт ТАСС.
– Человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры. Если он страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться. Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют, – пояснил профессор Альтштейн.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина прошла все клинические испытания. Ещё один препарат находится на апробации. Массовую вакцинацию населения России планируют начать с октября.
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