Вирусологи рассказали о противопоказаниях к вакцине от коронавируса

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– Человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры. Если он страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться. Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют, – пояснил профессор Альтштейн.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина прошла все клинические испытания. Ещё один препарат находится на апробации. Массовую вакцинацию населения России планируют начать с октября.