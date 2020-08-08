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сегодня, 18:15 0

Жители Михайловского и Константиновского районов смогут задать вопросы следователю

Жители Михайловского и Константиновского районов смогут задать вопросы следователю
Фото: https://amur.sledcom.ru/

12 августа жители Михайловского и Константиновского районов смогут посетить выездной приём Следственного Комитета по Амурской области.

Его проведёт исполняющий обязанности руководителя СУ Следственного комитета РФ по Амурской области Данил Андреевич Фисенко. В Константиновском районе мероприятие начнется в 11:00 в здании территориального следственного отдела по адресу: село Константиновка, ул. Константиновская, 40.

Жителей Михайловского района будут ждать с 15:00 в здании территориального следственного отдела по адресу: посёлок Поярково, ул. Ленина, 56.

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#жизнь #помощь

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