Благовещенец поблагодарил сотрудников ГИБДД за помощь

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Николай Проскуряков, житель областной столицы написал благодарственное письмо на имя начальника амурского МВД. В нём мужчина поблагодарил руководство полиции за достойное воспитание офицеров.

Дело в том, что благовещенец, находясь на садовом участке в селе Усть-Ивановка, получил травму руки. Это вызвало большую кровопотерю, опасную для жизни. Сосед Николая Андреевича повёз его в ближайшую больницу в селе Волково.







За помощью жители обратились к сотрудникам ДПС, которые дежурили на перекрестке 11 километра трассы Благовещенск – Райчихинск. Капитан полиции Геннадий Попов и старший лейтенант Алексей Пастухов по своим каналам связи сообщили о происшествии в «скорую помощь». После этого сотрудники ГИБДД сопроводили автомобиль благовещенцев до стационарного поста, где уже ждали медики.







– Благодаря таким действиям сотрудников отдельного специального батальона мне была оказана своевременная первая медицинская помощь, в результате чего сохранена моя жизнь, – говорит в письме Николай Проскуряков.