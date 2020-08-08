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8августа
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сегодня, 17:45 1

Благовещенец поблагодарил сотрудников ГИБДД за помощь

Благовещенец поблагодарил сотрудников ГИБДД за помощь
Фото: 28.мвд.рф

Николай Проскуряков, житель областной столицы написал благодарственное письмо на имя начальника амурского МВД. В нём мужчина поблагодарил руководство полиции за достойное воспитание офицеров.

Дело в том, что благовещенец, находясь на садовом участке в селе Усть-Ивановка, получил травму руки. Это вызвало большую кровопотерю, опасную для жизни. Сосед Николая Андреевича повёз его в ближайшую больницу в селе Волково.


За помощью жители обратились к сотрудникам ДПС, которые дежурили на перекрестке 11 километра трассы Благовещенск – Райчихинск. Капитан полиции Геннадий Попов и старший лейтенант Алексей Пастухов по своим каналам связи сообщили о происшествии в «скорую помощь». После этого сотрудники ГИБДД сопроводили автомобиль благовещенцев до стационарного поста, где уже ждали медики.


– Благодаря таким действиям сотрудников отдельного специального батальона мне была оказана своевременная первая медицинская помощь, в результате чего сохранена моя жизнь, – говорит в письме Николай Проскуряков.

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#помощь

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    42 минуты назад

    Конечно, им сделать это было совсем не сложно. Но всё равно молодцы, потому как обычно сотрудники ГИБДД Амурской области стараются никогда не помогать обратившимся к ним за помощью гражданам.

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