Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:10 0

Российские врачи спасают людей в Бейруте

Российские врачи спасают людей в Бейруте
Фото: https://tass.ru/

В Бейруте развернулся аэромобильный госпиталь МЧС России. За два дня его сотрудники приняли 92 пострадавших при взрыве человек, в том числе 12 детей.

О том, что происходит на месте трагедии, ТАСС рассказал начальник отдела медицинской службы отряда "Центроспас" МЧС России Алексей Скоробулатов.

- На 7 августа на 18:30 принято 79 пациентов, суммарно за два дня - 92 человека, в том числе 12 детей, - сказал Скоробулатов.

Мужчина отметил, что принятые люди, в основном, пациенты травматологического и хирургического профилей с порезами, ушибами, переломами.

Аэромобильный госпиталь начал свою работу 6 августа. Стационар принимает пациентов круглосуточно, амбулаторный прием ведется с 08:00 до 20:00. Сообщается, что госпиталь полностью автономен, в этом режиме он способен работать 30 дней. Амбулаторно врачи могут принимать до 200 человек в сутки, стационар рассчитан на 50 больных.

Кроме того, в МЧС уточнили, что в госпитале есть реанимационный, операционный, консультационно-диагностический блоки. Также он располагает блоками УЗИ, рентгеновским кабинетом, кабинетом ЭКГ и лабораторией крови. В нем можно проводить самые сложные хирургические операции.

Просмотров всего: 3

#жизнь #здоровье #МЧС #СМИ

распечатать


В России и мире

Из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» возбудили уголовное дело
Общество

Бассейн «Надежда» приобрёл два песочных фильтра
Общество 1

В Благовещенске активно отмечают День физкультурника
Общество 1

За первую половину 2020 года по своей неосторожности на железной дороге пострадал 21 человек

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь