Российские врачи спасают людей в Бейруте

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В Бейруте развернулся аэромобильный госпиталь МЧС России. За два дня его сотрудники приняли 92 пострадавших при взрыве человек, в том числе 12 детей.

О том, что происходит на месте трагедии, ТАСС рассказал начальник отдела медицинской службы отряда "Центроспас" МЧС России Алексей Скоробулатов.



- На 7 августа на 18:30 принято 79 пациентов, суммарно за два дня - 92 человека, в том числе 12 детей, - сказал Скоробулатов.



Мужчина отметил, что принятые люди, в основном, пациенты травматологического и хирургического профилей с порезами, ушибами, переломами.



Аэромобильный госпиталь начал свою работу 6 августа. Стационар принимает пациентов круглосуточно, амбулаторный прием ведется с 08:00 до 20:00. Сообщается, что госпиталь полностью автономен, в этом режиме он способен работать 30 дней. Амбулаторно врачи могут принимать до 200 человек в сутки, стационар рассчитан на 50 больных.



Кроме того, в МЧС уточнили, что в госпитале есть реанимационный, операционный, консультационно-диагностический блоки. Также он располагает блоками УЗИ, рентгеновским кабинетом, кабинетом ЭКГ и лабораторией крови. В нем можно проводить самые сложные хирургические операции.