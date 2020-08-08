В России объявили конкурс для блогеров ко Всероссийской переписи

Фото: www.strana2020.ru

К участию приглашаются лидеры мнений и ведущие собственных тематических страниц, блогов и подкастов на платформах YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, LiveJournal, Яндекс.Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok и на других интернет-площадках, а также на собственных сайтах.



Для того чтобы стать участником, необходимо разработать проект и придумать формат. Готовый продукт должен отражать темы переписи населения и статистику в Росси. После сдачи проект будет оценивать жюри, в состав которого войдут журналисты, блогеры и эксперты в области коммуникаций. Они отберут три проекта, наиболее отвечающих поставленным критериям.



Среди форматов готового продукта можно выбрать любой: подкаст, ифографику, плнотекстовый материал, рпортаж, вдеоролик или анимацию, документальный фильм и прочее.



Темы также могут быть различными: значение переписи в социальной жизни населения или в экономике страны, значение переписи для вашего региона или анализ статистических данных региона и другое.



Победители получат премии для реализации своих проектов. Организаторы обещают поощрить за текстовый проект суммой до 48 тысяч, за аудио — до 72 тысяч и за видео — до 240 тысяч.