В России объявили конкурс для блогеров ко Всероссийской переписи
На сайте Всероссийской переписи населения стартовал конкурс мультимедийных проектов о предстоящем событии. В нём могут принять участие блогеры и онлайн-проекты, не имеющие лицензию СМИ.
К участию приглашаются лидеры мнений и ведущие собственных тематических страниц, блогов и подкастов на платформах YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, LiveJournal, Яндекс.Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok и на других интернет-площадках, а также на собственных сайтах.
Для того чтобы стать участником, необходимо разработать проект и придумать формат. Готовый продукт должен отражать темы переписи населения и статистику в Росси. После сдачи проект будет оценивать жюри, в состав которого войдут журналисты, блогеры и эксперты в области коммуникаций. Они отберут три проекта, наиболее отвечающих поставленным критериям.
Среди форматов готового продукта можно выбрать любой: подкаст, ифографику, плнотекстовый материал, рпортаж, вдеоролик или анимацию, документальный фильм и прочее.
Темы также могут быть различными: значение переписи в социальной жизни населения или в экономике страны, значение переписи для вашего региона или анализ статистических данных региона и другое.
Победители получат премии для реализации своих проектов. Организаторы обещают поощрить за текстовый проект суммой до 48 тысяч, за аудио — до 72 тысяч и за видео — до 240 тысяч.
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