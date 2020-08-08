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8августа
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сегодня, 17:15 0

В России объявили конкурс для блогеров ко Всероссийской переписи

В России объявили конкурс для блогеров ко Всероссийской переписи
Фото: www.strana2020.ru

На сайте Всероссийской переписи населения стартовал конкурс мультимедийных проектов о предстоящем событии. В нём могут принять участие блогеры и онлайн-проекты, не имеющие лицензию СМИ.

К участию приглашаются лидеры мнений и ведущие собственных тематических страниц, блогов и подкастов на платформах YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, LiveJournal, Яндекс.Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok и на других интернет-площадках, а также на собственных сайтах.

Для того чтобы стать участником, необходимо разработать проект и придумать формат. Готовый продукт должен отражать темы переписи населения и статистику в Росси. После сдачи проект будет оценивать жюри, в состав которого войдут журналисты, блогеры и эксперты в области коммуникаций. Они отберут три проекта, наиболее отвечающих поставленным критериям.

Среди форматов готового продукта можно выбрать любой: подкаст, ифографику, плнотекстовый материал, рпортаж, вдеоролик или анимацию, документальный фильм и прочее.

Темы также могут быть различными: значение переписи в социальной жизни населения или в экономике страны, значение переписи для вашего региона или анализ статистических данных региона и другое.

Победители получат премии для реализации своих проектов. Организаторы обещают поощрить за текстовый проект суммой до 48 тысяч, за аудио — до 72 тысяч и за видео — до 240 тысяч.

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#конкурсы #СМИ

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