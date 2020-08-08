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8августа
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сегодня, 16:37 0

Из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» возбудили уголовное дело

Из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» возбудили уголовное дело
Фото: ria.ru

В этом году из-за коронавируса традиционная акция «Бессмертный полк» прошла в режиме онлайн. Фотографии участников Великой Отечественной войны показывали на официальном сайте проекта. Но чьей-то не то злой шуткой, не то коварным умыслом стала врезка в фототрансляцию изображений нацистских преступников.

Кроме Гитлера, злоумышленники загрузили в «Банк Памяти» фотографии рейхсфюрера СС Гиммлера, предателя Родины Андрея Власова и других. Фотографию фюрера подписали Шикльгрубером Адольфом Алоисовичем.

В итоге следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Главным фигурантом проходит житель Воронежа - Александр Хорошильцев.

Как выяснило следствие, снимки загружали несколько десятков человек, в основном иностранцы. В СК считают, что они преследовали цель «одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге », пишут «РИА Новости».

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#криминал #происшествия #СМИ

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