Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:45 0

Усиление ветра и дождь ожидаются завтра на территории Приамурья

Усиление ветра и дождь ожидаются завтра на территории Приамурья
Фото: https://pixabay.com/

По сообщению амурского Гидрометцентра, завтра на большей части области ожидаются дожди. Местами пройдут сильные ливни с грозами. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +13…+18°С, днем +20…+25°С.

В Белогорске завтра прогнозируется сильный ливень. Температура днём +16…+19°С, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Архаре, Завитинске, Райчихинске и Зее будет облачно, преимущественно без осадков. Дневные температуры будут в пределах +17…+20°С, ветер юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду. В Свободном и Тынде пасмурно, пройдет небольшой дождь, ветер восточный 3-7 метров в секунду. Днем +15…+17°С. В Шимановске и Сковородине пасмурно, пройдет небольшой дождь. Ветер восточный усилится до 10-12 метров секунду. Днем столбик термометра покажет около +15°С, сообщает rp5.ru

В Благовещенске во второй половине ночи и днём пройдет дождь, временами сильный. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду.

Температура ночью +16…+18°С, днем потеплеет до +22°С.

Кроме этого, синоптики сообщают об очередном штормовом предупреждении. Непогода накроет Приамурье 9 и 10 августа. Местами пройдут очень сильные дожди, ливни и грозы. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

Просмотров всего: 101

#погода

распечатать


Общество

На Амурскую область надвигается очередной шторм
Общество

Приамурье накроют облака и небольшие дожди
Общество 6

Василий Орлов: «Необходимо проводить профилактику паводков»
Общество

Завтра в Приамурье пасмурно
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь