Благовещенские пловцы устроили флешмоб в честь Дня физкультурника

8 августа, в День физкультурника, благовещенские пловцы устроили заплыв по реке Амур. Акция началась в районе улицы Артиллерийской и закончилась в районе улицы Уралова.

В заплыве приняли участие 24 человека разного возраста, 10 из которых — женщины. Все они — жители амурской столицы. Как отмечает председатель амурской федерации «Аквайспорт» Александр Брылин, среди участников есть как любители, так и профессионалы. Однако, костяк — это те, кто плавает регулярно. К слову, половина пловцов участвовали в «Великом амурском заплыве» от Албазино до Сахалина, многие - в заплыве Дружбы и заплывах через проливы Лаперуза и Берингов



— Очень символично, что мы живём на границе с Китаем, и, может быть, сейчас наши соседи смотрели на наш флешмоб. Такая акция проводится впервые, но подобное мероприятие проходит на 9 мая: мы плывем со знаменами Победы. А сегодня решили сделать заплыв с флагами России, - говорит Александр Брылин.



Акция началась в 13:00 и прошла примерно 10 минут. С криками «Ура!», в шапочках расцветки триколор и с флагами в руках участники проплыли одну амурскую милю - 1 852 метра. Несмотря на холодную после дождей воду спортсмены нисколько не замерзли.



— Я окунаюсь в ледяную воду зимой, поэтому для меня это не ощутимо, вода не холодная, комфортная. Я регулярно переплываю реку Амур в традиционном заплыве Дружбы, принимал участие во всех подобных мероприятиях. Сегодняшний заплыв посвящен и юбилею Дня Победы, и Дню физкультурника. Это и пропаганда здорового образа жизни, — рассказал участник заплыва Александр Селин.



В целом, участники остались под большим впечатлением от пройденной дистанции. Эмоции у пловцов и пловчих зашкаливали.



— Всё было очень круто. Когда зашли в воду, думали, что замерзнем, но нет. Все остались довольны, всем было интересно. Не стоит скрывать и того, что проплыли мы красиво. В таком мероприятии я участвую впервые, обычно плавала в международных заплывах Благовещенск-Хэйхэ. Сюда меня пригласил Александр Брылин, вот и решилась, — поделилась участница акции, КМС по плаванию Марина Суханова.



Акция закончилась торжественным награждением участников медалями. Следующий заплыв планируют устроить по Амуру от Буссе до Гродеководо. Он будет посвящен 75-летию Великой Победы.