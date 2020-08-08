Василий Орлов: «Построить гидрозащитные сооружения в Приамурье необходимо как можно раньше»

Уже в следующем году в регионе могут стартовать восемь крупных строительных проектов. Заявки на финансирование из вышестоящих бюджетов уже одобрены, передаёт пресс-служба регионального правительства.

Всего сформировано порядка 80 заявок объектов капстроительства до 2023 года. Их перечень пересмотрели в начале августа. Некоторые уже получили одобрение. В их числе: строительство родильного дома в Свободном, капремонт Константиновского районного Дворца культуры, сельского дома культуры со спортивным залом в селе Поляна Серышевского района, строительство сельского дома культуры на 50 мест в Усть-Уркиме, Центра социального обслуживания граждан старших возрастных групп в Благовещенске, реконструкция участка дороги Благовещенск – Свободный.







Планируется также строительство моста через реку Зея и берегоукрепление с реконструкцией набережной Амура в областном центре. На претворение всех идей в жизнь необходимо 29,6 миллиарда рублей.







– 33 объекта строительства и реконструкции находится на рассмотрении федеральных комиссий. По ряду объектов готовится проектная документация, после этого будут сформированы заявки и поданы в федеральные министерства, – отметила исполняющая обязанности министра экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва.







Василий Орлов обратил особое внимание на своевременную подготовку документов, а также попросил добавить в список объектов капстроительства защитные гидротехнические сооружения.







– Построить гидрозащитные сооружения в Приамурье необходимо как можно раньше. Для этого нужно привлекать федеральное финансирование. Вовремя и грамотно подготовленная документация значительно повышает шансы на получение поддержки на высоком уровне, – отметил Василий Орлов.