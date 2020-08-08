После беспорядков на Амурском ГПЗ решили открыть дополнительный пункт полиции

В Амурской области появится дополнительный пункт полиции. Его откроют на территории строящегося ГПЗ в Свободном. Там недавно рабочие устроили массовые беспорядки.

Пункт полиции сформируют с круглосуточной дежурной частью. Нести службу сотрудники будут непосредственно на территории ГПЗ. Для формирования штата потребуется несколько месяцев, сообщает «Интерфакс».

– Сегодня мы на службу в этом районе привлекаем сотрудников территориальных органов внутренних дел Амурской области по графику в круглосуточном режиме. А в дальнейшем планируем создать там отделение, но его нужно укомплектовать, – рассказал начальник областного УМВД Константин Носков.

Напомним, что 13 июля на территории вахтового городка около 300 рабочих устроили погром в бытовых и административных помещениях. Причиной стало возмещение расходов по оплате патентов на работу в РФ.

По факту массовых беспорядков были возбуждены уголовные дела.