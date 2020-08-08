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сегодня, 15:36 0

Бассейн «Надежда» приобрёл два песочных фильтра

Бассейн «Надежда» приобрёл два песочных фильтра
Фото: http://www.admblag.ru/

В детской спортшколе №1 Благовещенска заканчивается капитальный ремонт. В учреждении заменили системы подводного освещения, а ещё установили фонари по периметру бассейна.

Кроме того, уже отремонтирован подвесной потолок – прежние материалы заменены антикорризийными, а в чаше бассейна установлено новое покрытие из ПВХ. Сейчас сотрудники учреждения завершают косметический ремонт и уборку, чтобы провести приёмку школы к новому учебному году, сообщает пресс-служба мэрии.


На капитальный ремонт из городско казны выделили окло пяти миллионов рублей. Из-за сложной эпидобстановки работы в бассейне «Надежда» стартовали раньше положенного срока – в мае.


– Кроме прочих работ у нас была проведена модернизация системы подогрева воды, мы приобрели два новых песочных фильтра. Сейчас в процессе работы по замене кварцевого песка в фильтрах большого и малого бассейна: необходимо заменить четыре с половиной тонны песка. В бассейне уже установлены новые современные стартовые тумбы, по периметру всего бассейна уложена новая противоскользящая плитка. Проведены косметические и текущие ремонты помещений. Ремонт был необходим, учитывая, что в бассейне специфическая, влажная среда, которая становится причиной, например, коррозии и других проблем, – рассказала директор ДЮСШ № 1 Нелли Болдырева.


К слову, этим летом воспитанники «Надежды» тренировались не в закрытом помещении, а на свежем воздухе во время малоконтактных смен для школьников.


Сегодня в детской спортшколе занимается около полторы тысячи детей в возрасте от 5 до 18 лет. Педагогический процесс обеспечивают 22 человека – они работают в двух направлениях: предпрофессиональная подготовка спортсменов и общеразвивающие программы.

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#здоровье #спорт

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