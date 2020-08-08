Зарегистрироваться на портале Госуслуг станет сложнее

Фото: https://www.gosuslugi.ru/

Согласно документу разработанному Минкомсвязи, процедура регистрации на портале Госуслуг меняется. Теперь её будет невозможно пройти с личного компьютера или мобильного устройства.

Всем желающим зарегистрироваться на портале Госуслуг нужно будет обратиться в специальные центры, предъявив необходимые документы. Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 12 августа.



Согласно пояснительной записке к документу, главная цель – изменение порядка регистрации новых пользователей на Едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом представители Минкомсвязи подчёркивают, что все изменения носят технический характер.



В настоящее время для получения полного доступа к «Госуслгам» необходимо внести сведения о своих персональных данных в регистр физических лиц ЕСИА в центрах обслуживания. Только при выполнении данного условия можно оформить заграничный паспорт, зарегистрироваться транспортное средство, произвести замену водительского удостоверения или сменить регистрацию по месту жительства. Если же пользователь ограничился упрощённой регистрацией, то у него есть доступ лишь к базовым услугам личного кабинета, в числе которых оплата штрафа ГИБДД, запись к врачу, проверка налоговой задолженности и ряд других справочных услуг.

Система упрощённой регистрации была введена на портале Госуслуг в октябре 2013 года. Она позволяет пройти мгновенную регистрацию с использованием персонального компьютера или мобильного телефона, при этом от пользователя необходимо указать лишь фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Аутентификация проходит путём подтверждения специального кода, который можно получить через SMS-сообщение или электронное письмо.