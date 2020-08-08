В Благовещенске активно отмечают День физкультурника

В субботу, 8 августа, в Благовещенске вместе со всей страной отмечают День физкультурника. Фишка дня — это зарядки с именитыми спортсменами. В различных частях города проходили тематические разминки с чемпионом.

Празднование началось на площади ОКЦ. Здесь утреннюю разминку провела Наталья Шедько, президент РСОО «Федерация ушу Амурской области». К процессу мог присоединиться любой желающий. Наталья показала элементы стиля — юнчунь-цюань.



— Мы постоянно участвуем в показательных выступлениях, проводим открытые тренировки. Обычно они проходят в шесть вечера, но сегодня у нас формат зарядки, поэтому мы пришли с утра. Для нас День физкультурника не лежачий праздник, а наоборот, — рабочий день, — рассказала Наталья.



Наталья Шедько состоит в федерации ушу 14 лет, а преподаёт этот вид спорта — 16.



— Есть такое направление тайзци-цюань, в которое можно прийти с любым здоровьем, — заверила Наталья.



Александр Гронов ведёт тайзци-цюань довольно давно.



— Тайзци-цюань — это китайская физкультура. Ею занимаются взрослые и даже пожилые китайцы. Они выходят в парки и занимаются плавными медленными движениями. Тайзци-цюань приводит в баланс жизненные силы организма — ци. Это система для поддержания активности и долголетия, — рассказал Александр.



На территории амфитеатра на набережной собрались ученики тхэквондо. Занятие провёл главный тренер федерации тхэквондо ИТФ Амурской области Дмитрий Пак. Он занимается этим видом спорта с шести лет, а преподаёт в Приамурье последние три года.



— Тхэквондо делится на пять видов. Если ребёнок не может проявить себя в боевом стиле, то может проявить в техническом. У нас не бьют в полную силу, акцент делам на том, чтобы научиться защищать себя и своих близких, — говорит тренер.



Ученики во время упражнений считают по-корейски, причём как на тренировках, так и на зарядке. Так они вырабатывают правильное дыхание и раскрывают диафрагму.



Поздравить с праздником юных спортсменов пришёл начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Игорь Соловьёв. Он считает, что каждое утро должно начинаться с зарядки. Это необходимо для подготовки организма к предстоящему дню. Игорь пожелал юным спортсменам здоровья, спортивных успехов и новых побед.



— Я сам серьёзно занимался баскетболом, а спортивные разряды имею по семи видам спорта. Считаю, что приобщать детей к занятиям физкультурой нужно с самого детства. А уже в дальнейшем они будут готовы показывать хорошие результаты. У нас в Благовещенске есть спортсмены, которые защищают честь города, области и всей России на различных соревнованиях, — поделился Игорь Соловьёв.



А ещё на стадионе «Амур» прошло награждение спортсменов, которые внесли огромный вклад в развитие спорта в Приамурье.