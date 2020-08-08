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сегодня, 14:30 0

15 тысяч благовещенских детей ждут сертификаты на допобразование

15 тысяч благовещенских детей ждут сертификаты на допобразование

В Благовещенске продолжается подготовка к внедрению системы персонифицированного финансирования в дополнительном образовании. На данный момент в специальном «Навигаторе» зарегистрировались более 15 тысяч детей от 5 до 18 лет.

Как сообщает пресс-служба администрации, примерно 5 тысяч детей уже активировали сертификаты. Самые активные здесь — школы № 16 и №17, первая гимназия, детские сады № 67 и № 68, музыкальная школа, Центральная детская школа искусств, ДЮСШ № 7.

Сейчас образовательные программы кружков и секций проверяют специалисты. Экспертиза должна завершиться через две недели. После этого благовещенцы смогут записать ребенка на обучение и воспользоваться сертификатом.

Сейчас в специальной системе «Навигатор» зарегистрированы 54 организации, 10 из них – частные. Есть среди них и технопарк «Кванториум-28».

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#городская власть #образование

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